O Campeonato de Aeronaves de Papel para crianças integra a Matinê de Domingo desta semana. São 40 vagas disponíveis, as inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira (16), no auditório do Mercado Cultural AICE. Com duas categorias: de 6 a 8 anos e de 9 a 12 anos.

O evento será no próximo domingo (22), a partir das 13h, no Mercado Cultural AICE, localizado no segundo andar do Mercado Municipal, na rua Doutor Paulo Frontin, 170, Centro.

Às 14h, será ministrada uma oficina de dobradura com duração de uma hora. Nela, as crianças irão aprender a criar aeronaves de papel com técnicas de dobradura e, também, criar suas próprias técnicas. A ideia é fazer o avião que será usado na competição logo em seguida. A participação é obrigatória aos inscritos na competição.

Às 15h, o campeonato será iniciado com duas modalidades: uma em relação ao tempo de voo e outra à distância percorrida pelo avião. Haverá premiação, em ambas as modalidades, para os primeiros e segundos colocados.

As crianças que ficarem em 1º lugar, vão ganhar um drone infantil; já as que ficarem em 2º lugar, um helicóptero com controle remoto.