A campanha “Juiz de Fora Solidária no Frio” foi lançada nesta segunda-feira (16), sob coordenação da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Prefeitura de Juiz de Fora. A iniciativa faz parte do Plano de Contingência para Situações de Baixas Temperaturas.

A ação tem o objetivo de arrecadar cobertores, toucas, meias e luvas que serão destinados às entidades/instituições que fazem parte da Mesa da Cidadania. O grupo com mais de 100 representantes será responsável pela distribuição do material para as pessoas em situação de vulnerabilidade.

De acordo com o secretário especial de Direitos Humanos, Biel Rocha, a Mesa de Cidadania - Espaço de Articulação e Integração foi lançada com o intuito de unir forças com entidades da sociedade civil que realizam e apoiam o trabalho de assistência social. Resultando em uma parceria que desenvolveu várias ações que impactaram positivamente a vida das pessoas em vulnerabilidade.

Confira onde fazer a doação:

- Prédio-sede da PJF - Avenida Brasil, 2001, Centro, das 8h às 18h

- Casa da Mulher - Avenida Garibaldi Campinhos, 169, Bairro Vitorino Braga, antigo prédio da Defesa Civil, das 7h30 às 17h

- Paço Municipal - Esquina da Rua Halfeld com a Avenida Rio Branco, das 8h às 18h