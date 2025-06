A ASCOMCER promove, no próximo sábado (21), mais uma edição do seu tradicional Arraiá Beneficente. O evento será realizado das 14h às 22h no estacionamento do Clube Cascatinha, reunindo atrações musicais, comidas típicas e atividades para toda a família. Toda a renda será revertida para os serviços de tratamento oncológico oferecidos gratuitamente pela instituição há mais de 60 anos.

A programação inclui shows ao vivo com Letícia e Vanessa, Monique & Leonardo, Ruan Nicolas, Léo de Freitas e Banda Estilo VIP. O DJ Kalango também marca presença para garantir a animação durante toda a festa. Para as crianças, a diversão está garantida com os palhaços Fuxico e Xaveco e a apresentação da Quadrilha Balancê.

Nas barraquinhas, o público poderá saborear pratos tradicionais da culinária junina, como canjica, milho verde, cachorro-quente, bolos e doces preparados com apoio de parceiros e voluntários.

Outro destaque é a Barraca da Pescaria, que alia entretenimento e arrecadação. Para isso, a ASCOMCER está recebendo doações de prendas e brinquedos novos ou em bom estado, que podem ser entregues na recepção do hospital, destinados ao Setor de Comunicação.

Os ingressos custam R$ 15 e estão à venda na sede da ASCOMCER (Av. Itamar Franco, 3500), com opção de compra também na portaria do evento. Crianças de até 12 anos não pagam.