O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou nesta sexta-feira (13) a operação “Claviger”, que investiga uma organização criminosa especializada em aplicar golpes de aluguel por meio de anúncios falsos em plataformas digitais. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Goiânia (GO), com o apoio da Polícia Militar goiana e do Ministério Público de Goiás.

Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (Gaeciber), o esquema teve início em maio e já conta com vítimas confirmadas em Uberlândia (MG), incluindo registros de estelionato consumado e tentativas de golpe. A quadrilha prometia a locação de imóveis inexistentes e, para dar credibilidade, utilizava um perfil falso no WhatsApp com a foto do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

De acordo com as investigações, os golpistas alegavam estar "de plantão" na PMMG, impedidos de mostrar o imóvel, mas prometiam entregar a chave no batalhão. As vítimas eram então convencidas a fazer pagamentos via PIX como sinal de reserva, e os anúncios desapareciam logo após a transferência.

Durante a operação, dispositivos eletrônicos foram apreendidos e serão periciados. A ação contou com a participação do CyberGaeco (MPGO), da PM de Goiás, e da Promotoria de Justiça de Combate ao Crime Organizado de Uberlândia.

O Gaeciber reforça que o caso representa crime contra o patrimônio, mas também afronta os direitos de personalidade e símbolos de autoridade do Estado. Além disso, destaca a importância da integração entre instituições no combate a crimes cibernéticos.