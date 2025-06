Na manhã desta terça-feira (17), um acidente envolvendo dois caminhões causou transtornos no trânsito da Rodovia BR-267, em Juiz de Fora. Os veículos, que trafegavam em sentidos opostos, colidiram após um dos caminhões, que estava carregado com granito, tombar ao tentar fazer uma curva. A carga instável provocou a perda de equilíbrio do veículo, que acabou virando na pista. Durante o tombamento, o caminhão colidiu com outro caminhão que estava parado no acostamento.

O acidente resultou em duas vítimas. Ambas estavam conscientes e orientadas quando encontradas fora dos veículos. Uma das vítimas sofreu uma luxação no braço esquerdo, enquanto a outra teve um pequeno corte no rosto. Ambas receberam atendimento médico imediato da equipe do SAMU, que estava no local. A ocorrência foi monitorada pelas equipes do Corpo de Bombeiros (CBU) e pela Polícia Militar, que tomaram as medidas necessárias para garantir a segurança e o fluxo do tráfego.

A rodovia segue com trânsito em meia pista enquanto as equipes realizam a remoção dos veículos e a limpeza da pista. A sinalização no local foi reforçada para evitar novos incidentes e garantir a segurança dos motoristas que passam pela região.