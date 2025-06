Durante patrulhamento na manhã desta segunda-feira (17), por volta das 11h, equipes da Polícia Militar apreenderam um adolescente de 17 anos e uma grande quantidade de entorpecentes na Rua Natalino José Paula, em Juiz de Fora.

Segundo o registro da ocorrência, os militares realizavam uma operação no local, conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Ao perceberem a aproximação policial, diversos indivíduos tentaram fugir pela mata. Um deles foi alcançado e apreendido.

Durante buscas na área da fuga, foram localizados e apreendidos:

416 pinos de cocaína

24 tabletes de maconha

1 porção de cocaína

1 porção de crack

7 pedras de crack

1 porção de maconha

3 balanças de precisão

1 celular

R$ 271,00 em dinheiro

Materiais para refino de drogas

O menor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, junto com os materiais apreendidos. A operação contou com o apoio do Grupo Especializado em Recobrimento (GER)