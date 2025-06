A partir do dia 25 de junho, o Teatro Paschoal Carlos Magno recebe o espetáculo “OUTRA”, que propõe reflexões sobre corpo, feminismos, branquitude e negritude. A montagem une dança contemporânea, teatro e performance e será apresentada gratuitamente nos dias 25 e 26 de junho e 01 e 02 de julho, sempre às 20h.

Dirigido por Letícia Nabuco, o espetáculo parte de uma pesquisa sobre o impacto do racismo estrutural na vida de mulheres negras e brancas. O trabalho é inspirado em textos da escritora Audre Lorde e conta com a participação de oito intérpretes-criadoras que compartilham suas experiências e afetos por meio do corpo.

No palco, estão Letícia Nabuco e as intérpretes-criadoras Angela Nabuco, Arielle Teles, Brune Coelho, Ciça Liberdade, Gabriela Frazão, Gisa Telles e Marcela Serrão. O público é convidado a mergulhar em um espaço de escuta e confronto, onde os corpos falam, denunciam e criam novas formas de existir e resistir juntas — e também separadas.