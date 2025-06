O Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos, em Juiz de Fora, recebe nos dias 21 e 22 de junho o Campeonato Regional Sudeste de Badminton e Parabadminton. Pela primeira vez na cidade, o evento reunirá 211 atletas de 33 equipes dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. No Parabadminton, também participam representantes de Goiás e do Distrito Federal.

As disputas ocorrem nas categorias simples, duplas e duplas mistas, além de classes específicas no Parabadminton, como WH1, WH2, SL3, SL4, SU5 e SH6. Os campeões garantem vaga no Campeonato Brasileiro Top 16, que será realizado em Aracaju (SE).

A programação começa no sábado (21), às 8h, com jogos até às 21h. No domingo (22), as partidas seguem das 8h às 19h. Até nove jogos poderão acontecer simultaneamente, e a entrada é gratuita.

Antes da competição, nos dias 19 e 20, o Parque Municipal sedia um curso de formação de árbitros nacionais, com o referee internacional Hilton dos Santos.

Entre os destaques estão o jovem Lucas Xia Batouli, de 6 anos, que disputará sua primeira competição ao lado do irmão; o técnico Sebastião Oliveira, fundador da equipe Miratus e pai do atleta olímpico Ygor Coelho; e atletas da Associação de Badminton de José Raydan, incluindo Adylla Coelho, convocada para o Panamericano Júnior de julho, na Guatemala.