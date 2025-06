A Arquidiocese de Juiz de Fora está pronta para celebrar uma das datas mais importantes do calendário católico: a Solenidade de Corpus Christi. Nesta quinta-feira (19), a programação traz a a celebração conjunta das paróquias da Forania Santo Antônio, na Paróquia Bom Pastor para a Santa Missa, que terá início às 16h. A liturgia será presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, reforçando a importância da data para a arquidiocese.

Corpus Christi é um momento para os católicos expressarem sua devoção, especialmente através das tradicionais procissões com o Santíssimo Sacramento. Esta é a única ocasião no ano em que Jesus Eucarístico é levado para fora dos altares, percorrendo as ruas e abençoando os fiéis. Em muitas comunidades, a devoção se manifesta também na confecção de tapetes ornamentais, transformando as vias públicas em verdadeiros corredores de fé e arte.

Após a celebração eucarística, os participantes seguirão em uma procissão luminosa em direção à Catedral Metropolitana. O percurso culminará com a bênção solene do Santíssimo Sacramento.

Os fiéis também poderão participar das programações em suas respectivas comunidades, reforçando o caráter comunitário e de união da Solenidade de Corpus Christi.

Confira a programação completa em Juiz de Fora e na região:

Catedral Metropolitana – Centro

A Matriz fica na Rua Santo Antônio, 1201

7h, 8h30 e 10h – Missas Solene

Paróquia Bom Pastor – Bom Pastor

A Matriz fica na Praça Dr. João Tostes, s/nº

16h – Missa Solene no pátio da Paróquia Bom Pastor, celebrada pelo Arcebispo D. Gil Antônio Moreira e em seguida procissão luminosa até a Catedral Metropolitana

Paróquia Cristo Rei – Jardim do Sol

A Matriz fica na Rua Manoel Joaquim Tavares, 30

9h – Missa e benção do Santíssimo

- Confecção de tapetes: A montagem terá início às 2h.

- Após a Missa serão arrecadados alimentos para os Vicentinos.

Paróquia Divino Espírito Santo – Progresso

A Matriz fica na Rua José Antônio Benhame, 159

17h – Santa Missa e Procissão

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Linhares

A Matriz fica na Rua Diva Garcia, 2100 – Bairro Linhares

7h – Missa na Matriz

Logo após, haverá procissão pelas ruas com benção do Santíssimo

19h – Missa na Comunidade São Luiz Gonzaga

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Nossa Senhora Aparecida

A Matriz fica na Rua Nossa Senhora Aparecida, 120

18h – Santo Terço

- Em seguida, Santa Missa Solene com admissão de novos Ministros Extraordinários da Sagrada Eucaristia

- Na sequência, procissão luminosa com benção do Santíssimo

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Mundo Novo

A Matriz fica na Rua Onofre Mendes, 320

9h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Paula Lima

A Matriz fica na Praça Joaquim Felício Ribeiro Filho, s/nº

17h – Santa Missa Solene

Paróquia Nossa Senhora da Cabeça – São Dimas

A Matriz fica na Rua Anita Garibaldi, s/nº

8h – Santa Missa e Procissão

- Confecção de tapetes: A montagem terá início às 6h na Comunidade Nossa Senhora Aparecida e às 7h na comunidade São Geraldo, no dia 19 de junho.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Benfica

A Matriz fica na Rua Paulo Garcia, 21

8h – Missa e Procissão

19h30 – Missa

- Confecção de tapetes: A montagem terá início às 18h na quarta-feira

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Morro da Glória

A Matriz fica na Av. dos Andradas, 855

7h e 10h – Missas Solene na Igreja da Glória

9h – Missa Solene na Capela São Roque

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Grama

A Matriz fica na Rua Rio de Janeiro, 10

9h – Missa na Praça Áureo Gomes Carneiro. Seguida de Translado do Santíssimo com destino a Paróquia Nossa Senhora das Dores

- Confecção de tapetes: A montagem será nesta quarta-feira (18), a partir das 16h.

Paróquia Nossa Senhora das Estradas – Igrejinha

A Matriz fica na Rua Ana Inácia dos Reis, 47

15h – Concentração em frente a Padaria do Walmir, onde terá início a Celebração, seguida procissão até na Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Barbosa Lage

A Matriz fica na Rua Engenheiro Hugo Vocurca Filho, 630

9h – Procissão da matriz em direção ao Colégio Clorindo Burnier, onde acontecerá a Santa Missa

Paróquia Universitária Nossa Senhora de Fátima – Nossa Senhora de Fátima

A Matriz fica na Rua Nossa Senhora de Fátima, 52

8h30 – Missa e procissão na Igreja Santa Ana

18h30 – Missa e bênção do Santíssimo na Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Santa Cruz

A Matriz fica na Av. Dr. Simeão de Faria, 1853

7h30 – Missa, seguida de procissão com o Santíssimo

- Confecção de tapetes: A montagem terá início nesta quarta-feira (18), às 19h30.

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Francisco Bernardino

A Matriz fica na Av. Juscelino Kubitscheck, 790

15h – Concentração no Campo Milho Branco

16h – Missa, seguida de procissão

Paróquia Nossa Senhora do Líbano – Grajaú

A Matriz fica na Rua Raulina Magalhães, 40

9h30 – Procissão no Pátio da Matriz

10h – Solenidade de Corpus Christi

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Jardim Esperança

A Missa será na Rua Irmã Emerenciana, 141 Bairro Retiro

10h – Missa Solene e Benção do Santíssimo na Igreja Nossa Senhora de Fátima (Retiro)

12h – Almoço festivo

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Monte Castelo

A Matriz fica na Rua Amambaí, 130

17h – Solene Celebração na Matriz seguida de procissão com o Santíssimo

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Granbery

A Matriz fica na Rua Santos Dumont, 215

8h – Missa Solene

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Rosário de Minas

A Matriz fica na Praça da Matriz, s/nº

17h – Solene Celebração na Matriz, seguida de procissão com o Santíssimo

Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus – bairro de Lourdes

A Matriz fica na Praça Cardoso Sobrinho, 17

08h – Missa Solene na Matriz, com a procissão e Benção do Santíssimo Sacramento

Paróquia Santuário Sagrado Coração de Jesus – Bairu

A Matriz fica na Rua Doutor Alberto Vieira Lima, 50

19h – Missa Solene, seguida de procissão

Paróquia Sant’Ana – Vila Ideal

A Matriz fica na Rua Afonso Celso, 95

15h – Missa Solene, seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento

- Confecção de tapetes: A montagem será na Matriz a partir das 8h. Serão 21 tapetes confeccionados por agentes de pastorais.

Paróquia Santa Cruz – Bandeirantes

A Matriz fica na Praça Arthur Bernardes, s/nº

9h – Missa Solene seguida de procissão

Paróquia Santa Luzia – Santa Luzia

A Matriz fica na Rua Ingrácia Pinheiro, 160

9h – Missa Solene na Matriz, seguida de procissão e Bênção Solene na Praça de Santa Luzia

- Confecção de tapetes: A montagem será a partir das 5h.

Paróquia Santa Rita de Cássia – Bonfim

A Matriz fica na Rua Barão do Retiro, 388

7h – Santa Missa na Igreja

15h – Santa Missa no Rincão da Matriz Santa Rita de Cássia, seguida de Procissão do Santíssimo Sacramento pelas ruas do bairro Bonfim

- Confecção de tapetes: A montagem será nesta quarta-feira (18) , a partir das 18h30, dentro do rincão. Em torno de 50 pessoas ajudarão, incluindo membros das comunidades da paróquia e pastorais.

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus – Santa Terezinha

A Matriz fica na Av. Rui Barbosa, 1001

8h30 – Missa Solene, seguida de procissão

Paróquia Santíssima Trindade – Poço Rico

O Espaço do Impossível fica na Rua Cel. Delfino Nonato de Faria – Santa Teresa

10h – Missa Solene, seguida de procissão em torno do Espaço do Impossível

Paróquia Santíssimo Redentor – Borboleta

A Matriz fica na Rua Tenente Paulo Maria Delage, 325

8h – Missa na Matriz, no bairro Borboleta, seguida de procissão com o Santíssimo ao redor da igreja e encerramento com a bênção eucarística

10h – Missa na Capela do bairro Democrata. Ao final, haverá um passeio com o Santíssimo dentro da igreja, também encerrando com a bênção do Santíssimo.

Paróquia Santo Antônio do Paraibuna – Santo Antônio

A Matriz fica na Rua Francisco Cerqueira Cruzeiro, 770

16h – Missa Solene na Igreja do Divino Espírito Santo. Logo após, procissão pelas ruas do bairro até na Igreja Matriz onde será a bênção solene

Paróquia São Benedito – São Benedito

A Matriz fica na Av. Agilberto Costa, 585

8h – Missa Solene na Matriz

Paróquia São Francisco de Paula – Torreões

A Matriz fica na Rua Principal, s/nº

9h – Missa Solene e procissão na Matriz

17h – Missa Solene e procissão na Igreja São Sebastião (Monte Verde)

Paróquia São Geraldo – Teixeiras

A Matriz fica na Rua Nair Furtado de Souza, 10

7h e 19h30 – Missa na Matriz

8h30 – Missa na Igreja São Domingos e Nossa Senhora Rosa Mística

13h – Missa na Nossa Senhora Rosa Mística. Após a celebração, carreata com Santíssimo

16h30 – Missa na Igreja São Domingos. Após a celebração, carreata com o Santíssimo

Paróquia São João Paulo II – Nova Era

A Matriz fica na Rua Jarcil Firmino Pinheiro, 30

15h – Missa Solene na Matriz, seguida de procissão com o Santíssimo

Paróquia São Jorge – Melquita

A Matriz fica na Rua São Sebastião, 1300 – Bairro Santa Helena

10h – Divina Liturgia com adoração ao Santíssimo Sacramento

Paróquia São José – Costa Carvalho

A Matriz fica na Av. Sete de Setembro, 288

7h e 10h – Missas com benção do Santíssimo

Paróquia São Mateus – São Mateus

A Matriz fica na Rua São Mateus, 629

07h, 10h e 12h – Missas Solene

Paróquia São Pedro – São Pedro

A Matriz fica na Avenida Senhor dos Passos, 1592

8h – Missa Solene e procissão do Santíssimo Sacramento

Paróquia São Pio X – Ipiranga

A Comunidade Nossa Senhora do Sagrado Coração fica localizada na Rua Sérgio Alvim Albuquerque, 608 – Bairro Sagrado Coração de Jesus

8h – Adoração ao Santíssimo Sacramento na Comunidade Nossa Senhora do Sagrado Coração

8h30 – Procissão em direção ao seminário do Sagrado Coração, onde será celebrada a Santa Missa

Confecção de tapetes: A montagem será nesta quarta-feira (18), a partir das 19h

Paróquia São Sebastião – Barreira do Triunfo

A Matriz fica na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 10578

8h – Santa Missa Solene, seguida de procissão pelas ruas do Bairro

Confecção de tapetes: A montagem será na quarta-feira, a partir das 17h juntamente com toda comunidade, em média 50 pessoas ajudarão

Quase-Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Granjas Betânia

A Matriz fica na Rua Salvador Cannavio, 03

7h15 – Terço dos Homens

8h – Missa Solene, logo após procissão com o Santíssimo Sacramento

Quase-Paróquia Santa Maria Eterna – Humaitá

A Matriz fica na Rua Prudente de Oliveira Sobrinho, s/nº

16h – Missa Solene seguida de procissão pelas ruas da comunidade

- Confecção de tapetes: A montagem terá início às 8h na Matriz, com a ajuda de cerca de 50 voluntários.

Quase-Paróquia São Geraldo – Filgueiras

A Matriz fica na Rua Monsenhor Ferrer, 198 – Bairro Filgueiras

9h – Missa seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento

Santuário Eucarístico São João Evangelista – Centro

A igreja fica na Av. Barão do Rio Branco, 2848

8h – Santa Missa Solene presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira

Igreja São Sebastião – Centro

A igreja fica na Praça Hermenegildo Vilaça, s/nº

7h30 – Missa Solene

Capela Senhor dos Passos – Alto dos Passos

A capela fica na Av. Barão do Rio Branco, 3353

11h – Missa Solene

Arautos do Evangelho – Bosque do Imperador

A igreja fica na Rua Alameda Cruzeiro de Santo Antônio

10h e 17h – Missa Solene

Após a primeira missa haverá adoração até às 17h

Demais paróquias do território arquidiocesano

Paróquia Nosso Senhor do Bonfim – Aracitaba/MG

A Matriz fica na Praça Nosso Senhor do Bonfim, 31- Centro

16h – Santa Missa Solene com procissão pelas ruas da cidade

- Confecção de tapetes: A montagem terá início às 8h, em frente à Matriz, para fazer um tapete de 100m. São esperados 30 voluntários.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Arantina/MG

A Matriz fica na Praça Joaquim de Seixas, 09 – Centro

15h – Missa Solene e procissão com Santíssimo

Paróquia Santa Ana – Belmiro Braga/MG

A Matriz fica na Rua Nicola Falci, 28 – Centro

18h – Missa Solene e procissão com o Santíssimo

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Bias Fortes/MG

A Matriz fica na Praça dos Sagrados Corações, 33 – Centro

8h – Adoração do Santíssimo na Matriz até às 16h

17h – Missa Solene e procissão com o Santíssimo

- Confecção de tapetes: Cerca de 80 crianças e jovens da catequese farão o tapete, que terá 1km.

Paróquia São José – Bicas/MG

A Matriz fica na Praça São José, 130 – Centro

17h – Missa Solene na quadra do colégio Coronel Souza, seguida de procissão em direção à Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Bocaina de Minas/MG

- A Matriz fica na Praça Nossa Senhora do Rosário, s/nº – Centro

11h – Procissão e Santa Missa na Matriz

19h – Santa Missa Solene

Paróquia Bom Jesus de Matozinhos – Bom Jardim de Minas/MG

- A Matriz fica na Rua Padre Francisco Rey, 54 – Centro

16h – Santa Missa seguida de procissão com Jesus Eucarístico

Paróquia São Sebastião – Chácara/MG

A Matriz fica na Praça Dona Iria, 75 – Centro

15h – Missa seguida de procissão com o Santíssimo

Paróquia Santo Antônio – Chiador/MG

A Matriz fica na Praça Antônio Joaquim da Costa, 117 – Centro

9h – Missa Solene em Penha Longa

17h – Missa Solene na Matriz, seguida de procissão

Paróquia Santíssima Trindade – Descoberto/MG

A Matriz fica na Praça Sebastião Teixeira Lopes Lima, 17 – Centro

Das 9h às 11h e de 13h às 15h – Passeio do Santíssimo pelas ruas da cidade

16h – Missa Solene Campal na Praça da Matriz

Paróquia Santo Antônio – Ewbank da Câmara/MG

A Matriz fica na Rua Abílio Bittar, 13 – Centro

10h30 – Missa Solene na Matriz, seguida de procissão

Paróquia Santo Antônio – Goianá/MG

A Matriz fica na Rua Henrique Canedo, 17 – Centro

8h – Missa Solene na Matriz

Paróquia Divino Espírito Santo – Guarará/MG

A Matriz fica na Praça Divino Espírito Santo, s/nº – Centro

17h – Missa Solene

Paróquia Santuário Basílica Senhor Bom Jesus do Livramento – Liberdade/MG

A Matriz fica na Rua Dr. Antônio Lage, 86 – Centro

15h – Terço da Misericórdia

16h – Solene celebração Eucarística, seguida da Procissão com o Santíssimo pelas ruas da cidade ornamentada

Logo após, confraternização no CAE com show de prêmios

- Confecção de tapetes: A montagem terá início às 6h na Matriz.

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Lima Duarte/MG

- A Matriz fica na Praça Vigário Maia, 107 – Centro

15h – Missa solene na quadra Lincoln Moreira Duque, seguida de procissão até a igreja Matriz

Paróquia Santuário Nossa Senhora das Mercês – Mar de Espanha/MG

A Matriz fica na Praça Barão de Ayuruoca, 332 – Centro

17h – Missa no Santuário, em seguida procissão

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Matias Barbosa/MG

- A Missa será na Rua Solano Braga, número 380, Parque dos Sabiás

16h – Missa Solene na Câmara Municipal do município

Paróquia Santo Antônio – Olaria/MG

A Matriz fica na Praça Santo Antônio, 102 – Centro

14h Missa Solene na Igreja São Sebastião

17h Missa Solene na Matriz, seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento

Paróquia Santo Antônio – Passa Vinte/MG

A Matriz fica na Rua Monsenhor Marciano, 30 – Centro

16h – Missa Solene e procissão pelas ruas da cidade

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Pedro Teixeira/MG

A Matriz fica na Praça Nossa Senhora de Lourdes, 160 – Centro

9h – Missa Solene na Matriz

16h – Missa Solene seguida de procissão

Paróquia São Pedro Apóstolo – Pequeri/MG

A Matriz fica na Praça São Pedro, s/nº – Centro

15h – Missa na Matriz, seguida de procissão

Paróquia Divino Espírito Santo – Piau/MG

A Matriz fica na Rua Constança de Castro, 102 – Centro

8h – Missa Solene

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Rio Novo/MG

A Matriz fica na Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, s/nº – Centro

16h – Missa Solene na Igreja Matriz, logo em seguida procissão

Na ocasião, haverá a coleta da caridade – todos são convidados a doar alimentos não perecíveis.

Paróquia Nosso Senhor dos Passos – Rio Preto/MG

A Matriz fica na Praça Barão de Santa Clara, 34 – Centro

7h – Missa Solene

Seguida de adoração por todo o dia

17h – Hora Santa

18h – Procissão e Missa Solene

Paróquia Nossa Senhora da Piedade – Rochedo de Minas/MG

A Matriz fica na Praça Nossa Senhora da Piedade, 119 – Centro

19h – Missa Solene com procissão

Paróquia Santa Bárbara – Santa Bárbara do Monte Verde/MG

A Matriz fica na Praça Barão de Santa Bárbara, s/nº – Centro

17h – Missa Solene na Quadra do Morrão, seguida da Bênção do Santíssimo e procissão

Paróquia Santa Rita de Cássia – Santa Rita de Ibitipoca/MG

A Matriz fica na Rua Padre Antônio Batista de Freitas, 02 – Centro

10h – Adoração ao Santíssimo até às 17h

18h – Missa Solene e Procissão

Paróquia Santa Rita de Cássia – Santa Rita de Jacutinga/MG

A Matriz fica na Praça Coronel Antônio Osório, 68 – Centro

16h – Missa Solene, seguida de procissão

Paróquia Santa Ana – Santana do Deserto/MG

A Matriz fica na Praça Dr. Mauro Roquete Pinto, s/nº – Centro

10h – Missa Solene na Igreja Nossa Senhora Rosa Mística

17h – Missa Solene na Matriz

Paróquia Santa Ana – Santana do Garambéu/MG

A Matriz fica na Praça Dom Justino, 230 – Centro

9h – Missa Solene e Procissão

Paróquia Santo Antônio de Pádua – Santo Antônio do Rio Grande/MG

A Matriz fica na Praça Santo Antônio, 13 – Santo Antônio do Rio Grande

10h – Missa Solene na Igreja Matriz

16h – Missa na Igreja Senhor Bom Jesus dos Pobres

19h – Missa na Igreja São João Batista

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Santos Dumont/MG

A Matriz fica na Rua Carlos Aleixo Tavares, s/nº – Bairro Nossa Senhora da Glória

16h – Procissão saindo da comunidade São José Operário em direção a Matriz

Paróquia São Joaquim e Sant’Ana – Santos Dumont/MG

A Matriz fica na Rua Francisco Brechó, s/nº – Bairro Córrego do Ouro

9h – Missa na Igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição e procissão

15h – Santa Missa na Matriz

Das 8h às 17h, o Santíssimo ficará exposto na Matriz.

Paróquia Santuário São Miguel e Almas – Santos Dumont/MG

A Matriz fica na Praça Cesário Alvim, 49 – Centro

15h – Missa Solene. Logo após, procissão que percorrerá as ruas do centro da cidade

- Confecção de tapetes: A montagem terá início às 6h na Matriz.

Paróquia São Sebastião – Santos Dumont/MG

A Matriz fica na Rua Quinze de Fevereiro, 1610 – Bairro São Sebastião

08h – Missa e benção do Santíssimo

17h – Missa Solene seguida de Procissão

Paróquia Sagrada Família – São João Nepomuceno/MG

A Sede provisória fica na Rua José Carlos Furlan, 45 – Bairro Shangrilá

08h- Missa Solene na Capela Nossa Senhora Rosa Mística. Logo após, procissão para Praça da Santa Marta

19h30 – Missa na comunidade Santa Luzia

Paróquia São João Nepomuceno – São João Nepomuceno/MG

A Matriz fica na Praça Treze de Maio, 63 – Centro

6h – Missa Solene na Matriz, logo após, procissão com o Santíssimo

- Confecção de tapetes: A montagem terá início às 7h na Matriz, pelas crianças da Catequese, Adolesantos, Coroinhas, Associação da Divina Misericórdia e pelos Ministros Extraordinários da Sagrada Eucaristia

Paróquia São Sebastião – Senador Cortes/MG

- A Matriz fica na Praça Tiradentes, 01 – Centro

17h – Missa Solene

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Simão Pereira/MG

A Matriz fica na Rua Dr. Fernando Filgueiras, 422 – Centro

10h – Missa e procissão

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Conceição de Ibitipoca (município de Lima Duarte/MG)

A Matriz fica na Praça Nossa Senhora da Conceição, s/nº – Conceição de Ibitipoca

9h – Missa Solene, seguida de procissão pelas ruas da cidade

19h – Santa Missa com bênção do Santíssimo

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Conceição do Formoso (distrito de Santos Dumont/MG)

A Matriz fica na Praça Sebastião Delgado de Almeida, s/nº – Conceição do Formoso

7h30 – Santa Missa, seguida de procissão

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Dores do Paraibuna (distrito de Santos Dumont/MG)

A Matriz fica na Rua F, 64 – Dores do Paraibuna

15h – Missa Solene e procissão

Paróquia São João Batista – São João da Serra (distrito de Santos Dumont/MG)

A Matriz fica na Praça da Matriz, s/nº – São João da Serra

15h – Santa Missa, seguida de procissão

Paróquia São José – São José das Três Ilhas (distrito de Santos Dumont/MG)

A Matriz fica na Av. Antônio Bernardino de Barros, 101 – São José das Três Ilhas

8h – Missa Solene na Matriz