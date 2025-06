A UBS Milho Branco terá alterações no atendimento entre os dias 23 e 27 de junho. A equipe multidisciplinar da Unidade realizará visitas pré-agendadas no território de abrangência. As receitas médicas de pacientes atendidos pela da Unidade deverão ser retiradas durante as visitas, com a própria equipe.

Além disso, será instalado um ponto de apoio na Associação para Mobilização Educacional e Beneficente (AMEB), localizado na Rua Paraju, nº 65, Bairro Amazônia, com o objetivo de atender a demandas pontuais.

Já a coleta de sangue para exames será realizada em um ponto de apoio instalado na Rua Argemira de Jesus Flores, próximo ao ponto final da linha 609 (Milho Branco). Pacientes agendados para Eletrocardiograma serão atendidos em outro ponto de apoio instalado em frente ao portão principal da Escola Municipal Engenheiro André Rebouças, localizada na Rua Nicolau Schuery, no Milho Branco.

A ação visa assegurar que a população continue sendo atendida durante o período de reformas da UBS Milho Branco, uma importante conquista para a comunidade, que resultará na ampliação e melhoria da estrutura física da Unidade. As medidas adotadas garantem a manutenção dos serviços de saúde de forma organizada e acessível, mesmo durante a execução das obras.