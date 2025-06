O curta-metragem experimental "Aprendendo com os olhares da primavera", produzido por estudantes do 4º ano do Instituto Estadual de Educação – Escola Normal – de Juiz de Fora, foi selecionado para integrar a programação da 20ª edição da Mostra de Cinema de Ouro Preto (CINEOP). A exibição acontecerá no dia 28 de junho (sábado), às 11h, no Cine-Teatro, localizado no primeiro andar do Centro de Artes e Convenções de Ouro Preto.

O filme é resultado da oficina Cine-Primavera, promovida pelo FESTICIDI – Festival Internacional de Cinema e Cultura da Diversidade – realizado pela Associação Cultural CineFanon. A atividade é fruto de uma parceria com os grupos Travessia (UFJF) e ECOS (UFSJ). Durante a oficina, realizada no dia 18 de setembro de 2024, as crianças foram convidadas a observar a chegada da primavera em sua própria escola, inspiradas por diferentes imagens e referências cinematográficas. O exercício resultou em um curta sensível e poético, que revela os olhares infantis sobre a natureza e o cotidiano escolar.

O organizador do FESTICIDI, Ugo Soares, celebrou a conquista, “É com muito orgulho que vemos esse curta feito por crianças ganhar espaço em um evento do porte da CINEOP. O FESTICIDI se propõe a fomentar experiências que promovam diversidade, afeto e criação coletiva. Ter um filme, nascido em uma das nossas oficinas, selecionado para Ouro Preto é uma confirmação de que o cinema pode, sim, ser ferramenta de transformação e inclusão”

Nesta edição, a Mostra de Cinema de Ouro Preto propõe reflexões sobre os arquivos audiovisuais, a preservação da história e a educação pela imagem – pilares que encontram eco na produção juiz-forana; bem como no próprio trabalho da Associação CineFanon, um coletivo de artistas e educadores que atua em prol da valorização da cultura afro-brasileira, indígena, latina e LGBTQIA+, por meio do cinema e das artes como instrumentos de promoção da cidadania e justiça social.

A Mostra CINEOP acontece entre os dias 26 de junho e 1º de julho, reunindo cineastas, pesquisadores, educadores e o público em uma programação gratuita dedicada à preservação, memória e educação audiovisual.

Sessão extra

Os responsáveis pela oficina irão promover uma sessão especial para os alunos e funcionários da Escola Normal - Instituto Estadual de Educação de Juiz de Fora, no dia 8 de julho, às 15h30.