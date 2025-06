Juiz de Fora se prepara para colorir suas ruas, praças e telas com a diversidade e a força da comunidade LGBTQIAPN+. Entre os dias 26 e 29 de junho, será realizada a II Semana do Orgulho LGBTQIAPN+, reunindo debates, cinema, festas e apresentações culturais com artistas locais e nacionais. Este ano, o evento tem como tema “Somos Muitos, Somos Um: Unidos pelo Amor!”, reforçando a união e o afeto como formas de resistência.

A programação começa na quinta-feira (26) com atividades online. Às 18h, o ativista Rodolfo Carlos conduz um bate-papo pelo YouTube sobre os desafios enfrentados pela comunidade LGBTQIAPN+ na era da extrema direita, abordando temas como retrocessos em políticas públicas, moral conservadora e resistência. Em seguida, às 19h30, o advogado Dr. Hudsson Lagrotta ministra uma palestra pelo Google Meet com foco nos direitos da população LGBTQIAPN+, incluindo saúde, criminalização da LGBTfobia e os obstáculos internos do próprio movimento.

Na sexta-feira (27), a Videoteca do CCBM (Av. Getúlio Vargas, 200 – Centro) recebe a partir das 19h uma mostra de curtas LGBTQIAPN+, com curadoria e mediação de Rodrigo Medsan. O espaço abre diálogo com a produção audiovisual voltada à temática da diversidade, em um momento de valorização das narrativas plurais e afetivas.

Já no fim de semana, sábado (28) e domingo (29), o coração do evento bate na Praça Presidente Antônio Carlos, das 14h às 22h, com um palco vibrante repleto de música, dança, arte drag e representatividade. Entre os destaques, estão os DJs Myrthes Oliver, Júnior Mix (RJ), Loren Z e Nicey, além de shows de artistas como TITIago, Rebeca Gonçalves, House of Cabal e a recém-eleita New Face do Orgulho 2024, Agatha Fiori. O Ballet Oficial da Semana do Orgulho, formado por Rodrigo Medsan, Igor Matheus, Artur Marasco, David Cirilo, João Guimarães e Weskley Oliver, promete apresentações impactantes.

O evento também será palco do Concurso “New Face do Orgulho”, que chega à sua segunda edição revelando novos talentos da cena LGBTQIAPN+ local. Após uma triagem online, artistas se apresentarão no palco oficial: a primeira eliminatória acontece no sábado, e a grande final no domingo.

As comemorações se estendem até a madrugada com as festas oficiais: a "Orgulhe-se", no Rocket Pub (sábado, das 22h às 5h), contará com os DJs Júnior Mix (RJ), Fábio Laroque e Math, além de performance de TITIago. E, para fechar com chave de ouro, o “After do Orgulho”, no Queens (domingo, a partir das 21h), convida DJ Nicey, DJ Fábio Laroque e novamente TITIago para comandar a celebração.

Com entrada gratuita para a maior parte das atrações, a II Semana do Orgulho LGBTQIAPN+ de Juiz de Fora é um convite à celebração, ao respeito e à visibilidade de todas as formas de amar e existir.