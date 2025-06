O mês de junho é marcado pela cor laranja na área da saúde. A campanha nacional tem como foco a prevenção e combate à anemia, um problema de saúde pública que atinge principalmente crianças pequenas e pode comprometer o desenvolvimento físico e cognitivo se não for tratado com atenção.

Segundo o Ministério da Saúde, uma em cada cinco crianças brasileiras menores de cinco anos apresenta anemia ferropriva — causada pela deficiência de ferro no organismo. Os dados reforçam a necessidade de estratégias simples e acessíveis para garantir o bem-estar infantil.

“É uma condição que pode ser silenciosa no início, mas com consequências sérias ao longo do tempo”, alerta Alessandra Cupertino, professora do curso de Nutrição da Estácio. “O bom é que ela pode ser prevenida, principalmente com uma alimentação adequada desde os primeiros meses de vida. ”

O que colocar no prato? Alimentos ricos em ferro para crianças

A base para a prevenção da anemia está em uma dieta equilibrada e rica em ferro, mineral essencial na formação das células vermelhas do sangue. A professora Alessandra destaca os alimentos que devem entrar na rotina da família:

Carnes vermelhas (bovinas, preferencialmente magras)

Ovos

Vegetais verdes escuros como couve, espinafre e brócolis

Leguminosas como o feijão, lentilha e grão-de-bico

Beterraba

Esses alimentos são fontes de ferro heme (de origem animal) e não heme (de origem vegetal). O ferro heme tem absorção mais eficiente pelo organismo, mas o não heme também é importante e pode ter sua absorção aumentada com uma dica simples: vitamina C.

O segredo para que o ferro presente nos alimentos seja melhor aproveitado pelo corpo está na combinação com frutas ricas em vitamina C. “Nas refeições principais, é essencial incluir uma salada ou legume com algumas gotas de limão ou uma fruta cítrica, como a laranja ou a mexerica, que está em época”, orienta Alessandra. “A vitamina C melhora a absorção do ferro e fortalece o sistema imunológico da criança”. Essa é uma dica que pode transformar o prato de arroz, feijão e carne em uma verdadeira armadura contra a anemia.

O que evitar: práticas que atrapalham a absorção do ferro

Nem tudo que parece saudável ajuda. Algumas combinações comuns podem inibir a absorção de ferro, principalmente se forem feitas com frequência:

Leite e derivados (ricos em cálcio, que compete com o ferro na absorção)

Chá preto e chá mate (contêm taninos que dificultam a absorção do ferro)

Excesso de fibras ou alimentos industrializados ultra processados

“Não é que esses alimentos devem ser banidos, mas o consumo precisa ser equilibrado, principalmente durante ou logo após as refeições principais ricas em ferro”, alerta a nutricionista.

A prevenção da anemia também começa no berço. O Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, do Ministério da Saúde, recomenda que a introdução alimentar ocorra a partir dos seis meses, com o início da oferta de frutas e hortaliças. “Nesse momento, a criança está aprendendo a comer. É fundamental apresentar os sabores de forma variada, com legumes, verduras e frutas cítricas juntos, já garantindo a absorção do ferro de forma natural”, reforça Alessandra.

Além disso, o aleitamento materno exclusivo até os seis meses também é uma das formas mais eficazes de prevenção da anemia, conforme alertam especialistas da Sociedade Brasileira de Pediatria.