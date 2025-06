Na tarde do último sábado (21), por volta das 16h, o Corpo de Bombeiros Militar atendeu a uma ocorrência de incêndio em uma residência na rua Pedro Celeste, nº 450, no bairro Cruzeiro do Sul, em Juiz de Fora. No local, um homem de aproximadamente 55 anos foi encontrado fora do imóvel, com queimaduras de 1º e 2º graus no rosto, braços e pernas.

Segundo relato da vítima, ele havia adormecido após utilizar medicação controlada e estava fumando um cigarro antes de perder a consciência. Ao acordar, as chamas já haviam se espalhado pela casa.

O Samu prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem, consciente e orientado, ao HPS.

Os bombeiros utilizaram as viaturas ABTS 2377 e CBU, com o lançamento de uma linha direta de combate, o que permitiu conter e extinguir o fogo. Também foram realizadas ventilação forçada para retirada da fumaça e buscas no interior do imóvel para garantir que não houvesse outras vítimas.

Após o controle total da ocorrência, a Defesa Civil foi acionada para avaliar as condições estruturais do imóvel. Apenas uma vítima foi registrada e não houve danos às residências vizinhas.