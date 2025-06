Um incêndio de grandes proporções destruiu, na noite do último sábado (21), um galpão utilizado como depósito de materiais recicláveis no bairro Santa Cruz, em Juiz de Fora. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 23h30 para atender à ocorrência na rua Doutor Antônio Mourão Guimarães, nº 305.

Ao chegarem ao local, os militares constataram que o imóvel — pertencente à Associação dos Catadores União da Vitória — estava completamente tomado pelas chamas, alimentadas por grande quantidade de materiais combustíveis, como papelão, plástico e madeira.

Três linhas de combate foram montadas, sendo uma voltada exclusivamente para proteger as residências próximas e duas para conter o fogo no interior do galpão. As casas vizinhas foram preservadas e não houve vítimas.

Após a extinção do incêndio, os bombeiros realizaram o rescaldo, com eliminação de focos residuais, retirada de materiais e ventilação do ambiente. A estrutura do galpão foi totalmente destruída. Durante a vistoria, foi constatada a ausência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), caracterizando irregularidade quanto às normas de segurança.

A Defesa Civil foi acionada para avaliar os riscos estruturais remanescentes. As causas do incêndio ainda serão apuradas. Ao final da ocorrência, o local foi deixado sob responsabilidade do proprietário.