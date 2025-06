Um adolescente de 16 anos foi apreendido por tráfico de drogas no último sábado (22), na Rua Joaquim Marques Coimbra, nº 500, no bairro Marumbi, em Juiz de Fora.

Após monitoramento do local, as equipes policiais flagraram C. S. da S., de 16 anos, realizando a venda de entorpecentes. Durante cerco e abordagem, os militares realizaram buscas na residência do suspeito, onde encontraram diversos materiais ilícitos.

Materiais apreendidos:

01 revólver calibre .32

04 porções grandes de cocaína

04 papelotes de cocaína

05 buchas de maconha

02 porções grandes de maconha

01 balança de precisão

01 aparelho celular

R$ 820,00 em dinheiro

O menor infrator e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia de plantão.