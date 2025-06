Moradores do bairro Parque Jardim da Serra, em Juiz de Fora, podem enfrentar interrupção no fornecimento de água nesta terça-feira (24). A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) realizará uma manutenção programada que poderá comprometer o funcionamento do booster Parque Jardim da Serra, equipamento essencial para o abastecimento da região.

A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) informou que a interrupção no serviço, caso ocorra, está prevista para acontecer entre 9h30 e 16h30. A normalização do abastecimento deve ocorrer gradualmente, com previsão de que a situação esteja totalmente regularizada até a noite desta terça-feira (24).

A Cesama reforça que o fornecimento de água será retomado imediatamente após o restabelecimento da energia elétrica pela Cemig. Para minimizar transtornos, a companhia recomenda que os moradores economizem água durante o período da manutenção.