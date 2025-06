A Mostra Ruy Guerra, que ao longo do mês de junho celebrou a vasta e influente obra de um dos maiores expoentes do Cinema Novo brasileiro, encerra sua programação nesta terça-feira (24), com uma sessão especial e a presença ilustre do próprio cineasta. O evento acontece às 19h, no auditório do Mercado Cultural AICE (segundo piso do Mercado Municipal), com a exibição do filme “Aos Pedaços” (2020), seguida de um bate papo exclusivo com Ruy Guerra.

Integrando o projeto Terça do Cinema, a mostra exibiu semanalmente obras marcantes da trajetória do cineasta moçambicano, naturalizado brasileiro. Com sessões gratuitas e ingressos distribuídos uma hora antes.

O filme de encerramento, “Aos Pedaços”, promete uma experiência cinematográfica instigante. A trama acompanha Eurico Cruz, que se depara com um bilhete misterioso anunciando sua própria morte. A partir daí, a narrativa tece uma complexa rede de espaços, personagens, afetos e suspeitas, revelando uma obra madura e experimental, que reflete a ousadia e a inquietação artística características de Ruy Guerra.

“A obra de Ruy Guerra representa fortemente o chamado Cinema Novo, movimento cinematográfico que se caracterizou pela singularidade artística e crítica social no Brasil. Uma inspiração permanente para as novas gerações”, disse Cesar Piva, assessor especial para o desenvolvimento do Polo Audiovisual de Juiz de Fora.

A presença de Ruy Guerra na sessão final promete tornar o encerramento ainda mais especial, oferecendo ao público uma rara e valiosa oportunidade de dialogar com um dos grandes mestres do cinema nacional.

Serviço:

Evento: Exibição do filme “Aos Pedaços”, de Ruy Guerra, seguida de bate-papo com o cineasta

Local: Auditório do Mercado Cultural AICE – 2º andar do Mercado Municipal localizado na rua Dr. Paulo Frontin, 170 – Centro

Data: Terça-feira (24)

Horário: 19h

Entrada: Gratuita (retirada de ingressos a partir das 18h, no local)