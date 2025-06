A Prefeitura de Juiz de Fora apresentou nesta segunda-feira (23) um Projeto de Lei (PL 4692/2025) que pode transformar completamente o sistema de transporte coletivo da cidade. A proposta, enviada à Câmara Municipal, prevê a implantação da tarifa zero nos ônibus urbanos para todos os usuários, o que eliminaria o custo da passagem para pessoas físicas.

Atualmente, cerca de 34% dos passageiros já utilizam o transporte público gratuitamente, segundo dados divulgados pela administração municipal. A proposta visa estender esse benefício a 100% dos usuários, colocando Juiz de Fora entre os mais de 180 municípios brasileiros que já adotaram o modelo de gratuidade total.

A prefeita Margarida Salomão (PT) explicou que o financiamento do novo modelo será feito por meio do Fundo Municipal de Transporte. Esse fundo é abastecido não apenas pelas passagens, mas também por receitas oriundas de publicidade, repasses orçamentários e transferências dos governos estadual e federal. Hoje, cerca de 30% do custo mensal da tarifa é bancado diretamente pela Prefeitura.

Para se ter uma ideia do impacto do subsídio, a tarifa atual só não custa R$ 5,63 porque parte dela é financiada com recursos públicos. “O sistema de transporte público de Juiz de Fora custa R$ 30 milhões por mês. Deste total, R$ 20 milhões são cobertos pelas passagens e R$ 10 milhões vêm dos cofres da Prefeitura”, detalhou Margarida.

A apresentação do projeto acontece em um momento estratégico: o atual contrato com a empresa concessionária do transporte coletivo está próximo do fim. A prefeita destacou que o novo modelo poderá ser incorporado à próxima licitação, dependendo da aprovação do Legislativo. “Estamos encerrando um ciclo. Com a nova contratação, podemos, se a Câmara aprovar, adotar um formato completamente diferente de operação do transporte público na cidade.”