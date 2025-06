A Fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp) de Juiz de Fora interditou cautelarmente um imóvel no movimentado calçadão da Rua Halfeld, na última semana. A medida foi tomada após a constatação de uma grande estrutura instalada sobre a marquise do prédio sem a devida apresentação de um laudo de estabilidade, colocando em risco a segurança de pedestres.

De acordo com a fiscalização, o imóvel permanecerá interditado até que o proprietário apresente um laudo técnico que ateste a estabilidade da marquise. Além da interdição, foi solicitado o escoramento emergencial da estrutura para minimizar os riscos para as pessoas que transitam pelo local.

A interdição ressalta a importância da Lei Municipal nº 15.081/2025, que estabelece a responsabilidade dos proprietários de edifícios com marquises pela manutenção e pela apresentação de laudos de estabilidade. A legislação visa garantir a segurança da população e prevenir acidentes.

A fiscalização reforça a importância da participação da população para garantir a segurança urbana. Denúncias sobre situações semelhantes podem ser feitas pelo WhatsApp, através do número (32) 3690-7984.