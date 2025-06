A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu em flagrante uma mulher de 19 anos e um homem de 24, suspeitos de estelionato em Juiz de Fora. A dupla foi detida no momento em que a mulher retirava mercadorias compradas online com cartões clonados, em um shopping no Centro da cidade.

A ação foi realizada pela equipe da 7ª Delegacia após denúncia de que o crime estava em andamento. Os policiais se deslocaram até o local e fizeram a abordagem.

Após a prisão, as investigações levaram à identificação de outros envolvidos. Um terceiro suspeito foi localizado e preso ainda no mesmo dia, 18 de junho. Outros dois integrantes do grupo criminoso também foram identificados e seguem sendo investigados.