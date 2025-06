Uma Kombi pegou fogo na manhã desta segunda-feira, nas proximidades do mergulhão, em Juiz de Fora. O condutor percebeu fumaça saindo do veículo e, ao parar para verificar, encontrou o compartimento do motor em chamas.

Três pessoas estavam no veículo no momento do incidente, mas ninguém se feriu. A Kombi não transportava carga.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o incêndio já estava completamente desenvolvido. A via precisou ser interditada durante o combate ao fogo. Após o rescaldo e finalização da ocorrência, o trânsito foi liberado.