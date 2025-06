Moradores do bairro Encosta do Sol e região podem ter o fornecimento de água afetado momentaneamente nesta quarta-feira (25). Visto que a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realizará, entre 8h e 12h, serviços de limpeza no reservatório e manutenção da Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) local, visando à melhoria do sistema de abastecimento.

Para a execução dos trabalhos, será necessário desligar a EEAT e esvaziar o reservatório. A Cesama reforça que o abastecimento será normalizado assim que o serviço for concluído, com previsão de que a situação esteja regularizada até a noite desta quarta-feira (25).