A Defesa Civil da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) está com edital aberto para a contratação temporária de Engenheiro Civil - Técnico em Edificações. A vaga oferece uma remuneração de R$ 5.438,97 para uma jornada de 30 horas semanais e as inscrições começam na próxima segunda-feira (30), seguindo até a quarta-feira (2).

Os interessados devem preencher um formulário online que será disponibilizado no site da PJF. Para participar, é necessário possuir a escolaridade exigida para o cargo, com comprovação por meio de diploma ou certificado de conclusão do curso no momento da admissão. Não haverá taxa de inscrição. Mais detalhes estão disponíveis no edital n.º 511.

A seleção e classificação dos candidatos serão feitas com base na avaliação da experiência profissional, conforme detalhado no edital. Os aprovados serão convocados por ordem de classificação e a lista será divulgada no próprio site da Prefeitura de Juiz de Fora.

"Vagou JF" anuncia 15 novas oportunidades e soma 69 vagas nesta semana

A plataforma "Vagou JF" trouxe mais 15 novas ofertas de emprego nesta segunda-feira (23). Totalizando 69 vagas disponíveis, em diversas áreas e níveis de experiência.

Os interessados podem acessar o link do "Vagou JF" para enviar seus currículos e candidatar-se às posições abertas.

Confira a lista de novas oportunidades:

Oficial de manutenção predial (1 vaga)

Entregador de padaria (1 vaga)

Consultor de vendas externo (1 vaga)

Vendedora (4 vagas)

Doméstica (1 vaga)

Operador de caixa (2 vagas)

Fiscal de loja (1 vaga)

Supervisora comercial (1 vaga)

Atendente/Balconista (2 vagas)

Padeiro (1 vaga)