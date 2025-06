O Museu Mariano Procópio realizou a abertura oficial da exposição “Coleções que Revelam: o centro de Juiz de Fora através do acervo do Museu Mariano Procópio”, na noite desta segunda-feira (23). A mostra integra a programação comemorativa pelo aniversário da cidade e marca os 104 anos do Museu, uma das instituições culturais mais importantes do Brasil.

A cerimônia reforçou a importância do Mariano Procópio como espaço de preservação da memória e valorização da identidade urbana juiz-forana.

A nova exposição reúne pinturas do acervo que retratam diferentes perspectivas e momentos do Centro. As obras — produzidas por artistas conhecidos e anônimos, com técnicas e estilos diversos — oferecem um olhar histórico e afetivo sobre a paisagem urbana da cidade.

Durante o evento, a prefeita municipal Margarida Salomão aproveitou para fazer um convite aos presentes para a próxima segunda-feira (30). Quando será aberto o Centro de Preservação da Memória Negra de Juiz de Fora.

A Diretora do Museu, Ana Maria Werneck, reforçou a importância que a nova exposição oferece ao público juiz-forano. “Para nós é muito importante, porque o museu tem uma relação muito forte com a cidade. Essa exposição é um presente para a cidade. É uma forma de chamar a atenção do público para olhar e contemplar Juiz de Fora. É uma mostra com as obras que falam sobre a cidade num momento em que o município faz estudos e promove esse projeto tão importante que é o projeto da revitalização do Centro Histórico.”

A curadoria da mostra foi realizada pela equipe do Museu, com o objetivo de valorizar o espaço urbano e reforçar o vínculo entre a instituição e a cidade que a abriga. Ao trazer à tona imagens de ruas, praças e construções emblemáticas, a exposição propõe ao público uma reflexão sobre as transformações urbanas e sociais de Juiz de Fora ao longo dos tempos.

Instalada no porão do prédio histórico do Museu Mariano Procópio, a exposição temporária está aberta ao público, no horário de funcionamento da instituição, de terça a domingo, das 9h às 16h.

Para outras informações, entre em contato pelas redes sociais do Museu (@museumarianoprocopio), pelo e-mail maprocultural@gmail.com ou pelo telefone (32) 3690-2200.