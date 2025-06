A Câmara Municipal de Juiz de Fora deve analisar nos próximos dias a criação do programa Tarifa Zero para o transporte coletivo da cidade, proposto pela Mensagem do Executivo nº 4.692.

O presidente da Casa Legislativa, vereador Zé Márcio-Garotinho (PDT), explicou que o projeto de lei vai passar pelas Comissões de Legislação, de Orçamento e de Transporte, acrescentando que a iniciativa é vista inicialmente de forma muito positiva. Ele também anunciou que a Câmara vai realizar uma Audiência Pública para ouvir a população.



A prefeita Margarida Salomão (PT) declarou que há uma espera de aumento de 30% na circulação de pessoas pela cidade com os ônibus de graça e destacou que atualmente 34% dos passageiros já são de transporte gratuito e o objetivo é que os outros 66% também andem gratuitamente.

No projeto de lei: O custeio do Tarifa Zero será feito pelo Fundo Municipal de Transportes. Hoje, o fundo é composto pelas tarifas cobradas, publicidades nos ônibus, recursos do Orçamento Municipal, transferências da União e do Estado.

Com a criação do programa, apenas empresas que empregam mais de 10 pessoas vão pagar uma tarifa técnica, diretamente ao Fundo, no lugar dos atuais vale-transportes.

Hoje, em Juiz de Fora, existem 2.380 pessoas jurídicas públicas ou privadas que registram mais de 10 postos de trabalho, e essas vão pagar ao Fundo uma tarifa proporcional ao número de funcionários. As outras 13.036 pessoas jurídicas, que empregam 10 pessoas ou menos, estarão isentas da cobrança.

O Executivo defende que em todo o Brasil são 185 municípios com a tarifa zero, e pesquisas registram um crescimento de 30% no número de passageiros, com um incremento de 25% no faturamento do comércio de produtos e serviços.

Em Juiz de Fora a Tarifa Zero aos domingos e feriados fez crescer em 14% o número de passageiros. A expectativa se relaciona com o fato de que, segundo Margarida, “as pessoas mais pobres, quando têm algum tipo de alívio na sua renda, gastam mais em consumo, mais bens e mais serviços para suas famílias”.

