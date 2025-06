Uma médica de 55 anos foi agredida por uma paciente na tarde de terça-feira (25) dentro da UBS do bairro Furtado de Menezes, em Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Militar, a autora, identificada como D.D.F., teria retornado ao local após alegar que recebeu uma receita sem data no último domingo (23), o que teria impedido a medicação. Ao ser atendida novamente pela médica C.H.H.C, a mulher a agrediu com socos, pontapés e chutes.

Após o ataque, a autora quebrou o vidro da recepção usando um capacete e fugiu. A vítima foi socorrida pelo Samu com suspeita de traumatismo cranioencefálico, fratura no nariz e no antebraço, além de hematomas e dores abdominais. Ela foi encaminhada ao Hospital da Unimed.

A agressora não foi localizada até o momento, e a Polícia segue em rastreamento.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora repudiou a agressão e afirmou que a UBS permanecerá fechada até quinta-feira (26):

"A Secretaria de Saúde repudia o ato criminoso em que uma das médicas do quadro clínico da Unidade Básica de Saúde do bairro Furtado de Menezes foi brutalmente agredida por uma paciente na tarde desta quarta-feira (25).



O episódio de violência ocorreu dentro do consultório durante o atendimento. De forma repentina e injustificável, a paciente desferiu golpes com uma pedra contra a profissional, atingindo-a na região do braço e da cabeça, resultando em graves ferimentos. Além da agressão, a paciente também depredou o patrimônio público ao quebrar o vidro da recepção da unidade.



A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi prontamente acionada, prestou os primeiros socorros e encaminhou a médica para atendimento hospitalar. Felizmente, a profissional encontra-se estável.



A Polícia Militar foi acionada e está conduzindo a investigação dos crimes. Diante do ocorrido, o atendimento na UBS Furtado de Menezes foi imediatamente interrompido nesta quarta-feira e, por medida de segurança e reorganização da equipe, a unidade também permanecerá fechada nesta quinta-feira (26).



A Secretaria de Saúde reforça que repudia veementemente qualquer forma de violência contra os profissionais do SUS, que diariamente se dedicam ao cuidado da população. Atitudes como essa são inaceitáveis e ferem não apenas a integridade física e emocional dos trabalhadores, mas também o princípio fundamental do respeito mútuo que deve reger a relação entre usuários e profissionais da saúde".