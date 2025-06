O Las Brasas Lounge JF, localizado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 6021, no bairro Nova Era, foi interditado na última semana durante uma operação conjunta da Prefeitura de Juiz de Fora com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO).

A ação contou com a participação da Fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (SEDUPP) e foi convocada pela Polícia Civil. Durante a operação, foi emitido um Auto de Interdição a pedido do GAECO.

O estabelecimento permanecerá fechado até nova decisão judicial.