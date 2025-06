O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2026 está em tramitação na Câmara Municipal de Juiz de Fora, sendo a audiência pública sobre o tema na próxima segunda-feira (30), às 15h.

Com o objetivo de ampliar o acesso da população e estimular a participação cidadã, um link foi disponibilizado no menu da página inicial do site da Câmara para o acesso direto ao texto. Ao posicionar o cursor do mouse no ícone “Transparência”, surge uma lista com opções e entre elas está o “Fique por dentro - PLDO 2026”. É possível acessar também clicando aqui.

Este ano, a proposta da LDO não traz o anexo com metas e prioridades. Isso porque o Plano Plurianual (PPA) para os anos de 2026 a 2029 ainda não foi aprovado. Assim, as metas para o próximo ano serão definidas no próprio PPA, com base nas diretrizes da LDO. Mesmo tramitando separadamente, os projetos do PPA 2026-2029 e da LOA 2026 vão ser discutidos ao mesmo tempo, já que devem chegar à Câmara até o dia 30 de setembro.

Em 2025, a Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada no final do ano passado garantiu o orçamento da cidade para o exercício financeiro deste ano, que ultrapassou o valor de R$4,1 bilhões.

A LDO é uma das três principais leis orçamentárias previstas na Constituição Federal e que define como o dinheiro público deve ser aplicado, ao lado do Plano Plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA). Ela estabelece as metas e prioridades da Administração Pública para o próximo exercício financeiro, orientando a elaboração do orçamento e garantindo o equilíbrio fiscal.