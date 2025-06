O horário da Coleta Seletiva passa por algumas mudanças em Juiz de Fora, a partir da próxima segunda-feira (30). Os caminhões da chamada “Rota 2” que vão principalmente pela região central, durante à noite, passarão a circular de segunda a sábado, a partir das 7h da manhã.

A medida veio a partir da solicitação da Associação dos Catadores conveniada com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e atendida pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb). Ao todo, pelo menos quatro zonas da cidade serão impactadas pela mudança.

Coleta Seletiva: Atualmente, o Demlurb disponibiliza o serviço de coleta seletiva para todos os domicílios da cidade de Juiz de Fora, além de promover campanhas de incentivo para a população realizar a coleta seletiva.

Os resíduos secos são encaminhados para as associações de catadores de materiais recicláveis credenciadas com a prefeitura. Dessa forma, a atividade contribui na geração de renda dos agentes ambientais e suas famílias, movimentando a economia do município.

Confira os bairros e regiões com alterações:

Zona Central

Avenida Sete de Setembro, Alto dos Passos, Boa Vista, Bom Pastor, Democrata, Fábrica, Granbery, Jardim Glória, Mariano Procópio, Mundo Novo, Paineiras, Santa Catarina, Santa Helena, São Mateus, Vale do Ipê

Zona Norte

Esplanada

Zona Sul

Bela Aurora, Cruzeiro do Sul, Ipiranguinha, Santa Luzia

Zona Oeste (Cidade Alta)

Borboleta e São Lucas