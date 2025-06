O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, em conjunto com a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) e a Advocacia Geral do Estado, anunciou um investimento robusto de R$ 300 milhões na região, nesta sexta-feira (27). A principal novidade é a garantia de financiamento para a construção de um novo Hospital Pronto-Socorro (HPS) em Juiz de Fora, obra aguardada há anos pela população.

A decisão foi firmada em uma reunião, em Juiz de Fora, que contou com a presença da prefeita Margarida Salomão, da secretária municipal de Saúde, representantes do Tribunal de Justiça, Ministério Público Federal e Estadual. O encontro teve como objetivo superar os entraves de uma obra anterior e traçar um novo caminho para a saúde regional.

O foco principal do anúncio é a garantia da construção do novo HPS em Juiz de Fora. O Estado se comprometeu a financiar integralmente a obra, enquanto o município será responsável pela execução. A localização exata do HPS, se no esqueleto do antigo Hospital Regional ou em outro local, será definida após uma análise técnica da prefeitura.

"O HPS de fato é o gargalo que tem que ser enfrentado", destacou o representante do Estado, que garantiu que o valor previsto para a construção do novo hospital, inicialmente em R$ 150 milhões, foi dobrado para R$ 300 milhões em investimentos para toda a Zona da Mata.



Investimento Abrangente para a Rede de Saúde Regional:

Além do novo HPS, os R$ 300 milhões serão destinados a investimentos em hospitais de alta complexidade em Juiz de Fora e em outras cidades polos da região, como Lima Duarte, Bicas, São João Nepomuceno, Ubá, Muriaé, Carangola, Leopoldina e Santos Dumont. O objetivo é fortalecer a rede de urgência e emergência hospitalar e reduzir a sobrecarga sobre Juiz de Fora.

"Não adianta só investir em Juiz de Fora. Nós temos que investir em toda a Zona da Mata, porque Juiz de Fora é pressionada pelas regiões que não conseguem resolver os seus problemas", afirmou o representante do governo.

Prazos e Desafios:

Questionado sobre os prazos para o início e conclusão da obra do novo HPS, foi esclarecido que a definição depende do município. A obra anterior exigirá um novo projeto arquitetônico e uma análise mais aprofundada da estrutura existente. O Estado, no entanto, já garantiu o financiamento e o desembolso dos recursos de acordo com o cronograma que será estipulado pela prefeitura, em conjunto com o Ministério Público e a Secretaria de Saúde.

Recursos para a elaboração do projeto serão disponibilizados através de emendas parlamentares. A Secretaria de Infraestrutura já realizou uma análise da obra anterior, que será aproveitada para um diagnóstico mais profundo, avaliando a necessidade de reforço estrutural, aproveitamento parcial da estrutura ou até mesmo a demolição.

Atenção Primária:

A reunião também abordou a importância da atenção primária à saúde, reconhecida como a "porta de entrada" do sistema. O Estado ressaltou investimentos anuais de R$ 1 bilhão em custeio de novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e R$ 500 milhões para custear equipes de saúde da família. A promoção e prevenção à saúde, incluindo investimentos em odontologia, foram enfatizadas como o "segredo" para a virada da saúde a médio e longo prazo, visando reduzir a demanda por atendimento hospitalar.

A expectativa é que esses novos investimentos tragam um alívio significativo para o sistema de saúde da Zona da Mata, garantindo um atendimento mais eficiente e virando uma página de desafios históricos na região.