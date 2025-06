Mais uma edição do “Arraiá da Cidade” acontece em Juiz de Fora a partir deste sábado (28) com programação até este domingo (29) das 13h às 17h, no Parque Municipal (Rua do Contorno, 8 – bairro Nova Califórnia). A entrada é gratuita.

O evento integra uma das ações de encerramento das comemorações dos 175 anos do município, celebrando as tradições juninas.

Nas quadras próximas à cantina estarão distribuídas mais de dez barracas com quitutes típicos, como: maçã do amor, canjica, cachorro-quente, feijão amigo, pipoca e churrasquinho. Os alimentos serão comercializados por instituições beneficentes credenciadas pela Prefeitura.

Além da programação musical e de dança, o público poderá usufruir da infraestrutura do Parque Municipal, que conta com quadras de vôlei, futsal e basquete.

Transporte

Quem utiliza o transporte público pode chegar pelo ônibus 520 (Aeroporto), 531 (Nova Califórnia) ou 537 (Jardim da Serra) — todas as linhas informam “Via Parque Municipal” nos letreiros.

Além disso, neste sábado, 28, e domingo, 29, a linha especial 570 - Parque Municipal vai circular para atender aqueles que irão ao evento.

As saídas do Centro serão realizadas a partir do ponto localizado na Avenida Presidente Itamar Franco, 992 (em frente ao Procon), com início às 11h40.

O “Arraiá da Cidade” será também ponto de recolhimento da campanha “Juiz de Fora Solidária no Frio”, iniciativa que faz parte do Plano de Contingência para Situações de Baixas Temperaturas. Com objetivo de arrecadar cobertores, toucas, meias e luvas para a população em situação de rua e famílias em vulnerabilidade social.

Veja a programação completa:

Sábado (28)

14h às 16h: Cantor sertanejo Will Olier

16 às 17h: Quadrilha



Brinquedos infláveis infantis do JF Lazer disponíveis durante todo o evento

Domingo (29)

13h às 14h30: DJ Marcelo Viajante + Aulão de forró com o Forró da Lulu e o Clube Forrozeiro

14h30 às 17h: Banda de Forró Dan Ferraz



Brinquedos infláveis infantis disponíveis durante todo o evento