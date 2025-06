Com o tema "Com São Pedro, no caminho da esperança", em homenagem ao santo, a Paróquia São Pedro, localizada no bairro homônimo, em Juiz de Fora, encerra a novena preparatória neste sábado (28). Com missa às 18h, após show de prêmios, funcionamento de barraquinhas e apresentação musical, além de quadrilha da Escola Adhemar Rezende de Andrade, às 14h.

Já no domingo (29) haverá missas às 7h, 10h, 15h e 19h e logo após também haverá funcionamento de barraquinhas de caldo e pastel. Nesta mesma data, celebrando São Pedro e São Paulo ocorre a coleta para o Óbulo de São Pedro, que é destinada para as obras sociais, iniciativas humanitárias e de promoção social do Papa. Toda a arrecadação deste dia é encaminhada integralmente à cúria de cada Arquidiocese, que envia à Nunciatura Apostólica, que é a representação do Vaticano no Brasil.

Já em Pequeri (MG), a Paróquia São Pedro Apóstolo também encerra a novena neste sábado (28), com missa às 19h e logo depois sua tradicional quermesse.

No dia da festa litúrgica, este domingo (29), a comunidade se reúne para a missa solene às 10h, que contará com bênção especial aos produtores rurais, seguida de procissão. O almoço festivo será servido a partir do meio-dia e o tradicional leilão de gado acontecerá às 14h30, no Parque de Exposição da cidade.

Outras comunidades da Arquidiocese também são dedicadas ao santo e realizarão programação festiva. .

Confira os detalhes da programação completa:

Paróquia São Pedro - São Pedro

*A Igreja Matriz fica na Av. Sr. dos Passos, 1592 - São Pedro

Sábado (28)

14h – Quadrilha da Escola Adhemar Rezende de Andrade

18h – Missa

Após, show de prêmios, funcionamento de barraquinhas e apresentação musical

Domingo (29)

7h, 10h, 15h e 19h – Missas

Após as missas, haverá funcionamento de barraquinhas de caldo e pastel

Paróquia São Pedro Apóstolo - Pequeri/MG

*A Igreja Matriz fica na Praça São Pedro, s/nº - Centro

Sábado (28)

Missa às 19h e funcionamento de barraquinhas após seu término

Domingo (29) | Dia de São Pedro e São Paulo

10h - Missa com bênção para os produtores rurais e procissão

12h - Tradicional almoço (R$20 - arroz, tutu, pernil, farofa e salpicão)

14h30 - Leilão de gado no Parque de Exposição

Comunidade São Pedro - Olaria/MG (pertencente à Paróquia Santo Antônio)

*A Capela fica em Boa Vista

Domingo (29)

14h – Missa

Logo após, leilão de prendas e barracas

Comunidade São Pedro - Santana do Deserto/MG (pertencente à Paróquia Sant’Ana)

*A Capela fica em Ericeira

Sábado (28)

19h - Missa na Matriz

20h - Bênção e acendimento da fogueira

20h15 - Tradicional quadrilha, seguida de show de prêmios e apresentação musical

Domingo (29)

9h30 - Procissão saindo de frente da casa do Rodrigo

10h – Missa

12h – Almoço

13h30 - Show de Prêmios

Igreja São Pedro e São Paulo - Santos Dumont/MG (pertencente à Paróquia Santuário São Miguel e Almas)

*A Capela fica na BR 040 – Km 735, s/nº - São Pedro das Perobas (Área Rural)

Sábado (28)

19h - Missa

Domingo (29) | Dia de São Pedro e São Paulo

15h - Missa