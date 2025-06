O Centro Cultural Dnar Rocha será palco da exposição “Foto-Gráfia: Substantivo Feminino”, realizada pela fotografa Janaina Fernandes, na próxima terça-feira (1), a partir das 19h. A mostra permanece em cartaz por 30 dias, com visitação gratuita.

A exposição fotográfica celebra a presença, a força e a expressão das mulheres nas festas populares brasileiras. Das passistas do carnaval às rainhas das congadas, das ialorixás nos ritos do candomblé às devotas do Dia de Iemanjá, cada imagem revela histórias de identidade, cultura e ancestralidade.

Com cores, movimentos e emoções capturados pelas lentes de Janaina Fernandes, a mostra destaca o papel das mulheres na preservação e reinvenção das tradições.

Serviço:

Local: Centro Cultural Dnar Rocha

Abertura: Terça-feira (01)

Horário: A partir das 19h

Temporada: 30 dias

Fotógrafa: Janaina Fernandes | @kekadesigner

Entrada gratuita