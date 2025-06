O grupo Teatro de Quintal (TQ) de Juiz de Fora lança nesta terça-feira (1), às 19h, no Mercado Cultural AICE, o livro “Isso é TQ!”. A publicação celebra os 46 anos de trajetória do grupo.

Reunindo textos, imagens e depoimentos, o livro traça um percurso afetivo e documental desde a fundação do TQ, em 1979, até os dias atuais. Ao longo dessas mais de quatro décadas, o grupo construiu uma estética própria, desenvolveu projetos formativos e comunitários, e atuou com compromisso com a arte como instrumento de transformação social.

Organizado a partir de arquivos, memórias e registros afetivos de integrantes, parceiros e admiradores, “Isso é TQ!” oferece ao público um mergulho íntimo na história do grupo. A obra é também um testemunho sobre a cultura de Juiz de Fora.

O evento de lançamento contará com bate-papo com integrantes do grupo, apresentações artísticas e a venda de exemplares do livro.

Serviço:

Lançamento do livro “Isso é TQ!”

Data: Terça-feira (1)

Horário: 19h

Local: Mercado AICE, no 2º piso do Mercado Municipal (Rua Doutor Paulo Frontin, 170, Centro)

Preço promocional de lançamento: R$ 49,99