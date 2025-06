Um grave acidente de trânsito durante a madrugada resultou na morte de um jovem motociclista de 19 anos em Leopoldina, no último sábado (29). A colisão entre um carro e uma motocicleta ocorreu por volta das 2h na Rua Coronel Olivier Fajardo, ao lado do Parque de Exposição.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrência que envolveu três vítimas.

O condutor do automóvel, de 49 anos, estava consciente e aparentemente sem ferimentos. Próxima ao veículo, uma jovem de 19 anos, que estava na garupa da moto, apresentava escoriações leves no rosto, mas estava consciente.

Já o condutor da motocicleta, também de 19 anos, foi encontrado caído no chão, ainda com o capacete, e sem sinais vitais. Diante da gravidade da situação, a equipe de resgate iniciou as manobras necessárias. Apesar dos esforços e do rápido transporte de urgência para o Hospital Casa de Caridade Leopoldinense, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu.

As autoridades ainda investigam as causas do acidente.