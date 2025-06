Natural do Rio de Janeiro, a artista drag e passista Alessandra Salazary conquistou o título de New Face 2025 da II Semana do Orgulho de Juiz de Fora, realizada entre os dias 26 e 29 de junho. Com 32 anos ela tem uma trajetória marcada por muito talento e dedicação. O evento, organizado por Titiago e Márcio Marques reuniu cerca de 3 mil pessoas.

Alessandra é graduada em Gestão de Recursos Humanos, promotora de eventos e se dedica, há anos, à arte drag, que a levou a se destacar em competições e eventos no Rio de Janeiro. Sua carreira começou no Bloco Bangay, onde se tornou Princesa da Bateria e, logo após, conquistou títulos relevantes relacionados ao carnaval, como Rainha do Carnaval de Angra 2021 e Rainha de Bateria do Bloco Grilo de Bangu 2024.

"Minha trajetória no carnaval me ajudou a ter confiança para enfrentar grandes desafios na carreira artística e no mundo drag. Sempre busquei representar minha comunidade da melhor maneira possível", conta Alessandra, com um sorriso orgulhoso.

Alessandra também tem uma vasta experiência, com conquistas como Miss Simpatia Gay Rio de Janeiro 2022, Miss Zona Oeste 2023, e Rainha da Parada Gay de Sepetiba 2024. Em 2024, ela ainda foi premiada como Menina de Ouro, em reconhecimento ao seu trabalho na cena LGBTQIAPN+.

No palco da II Semana do Orgulho de Juiz de Fora, Alessandra se destacou com duas performances poderosas que mesclaram música popular brasileira e militância. "Por não ser muito conhecida em Minas Gerais e por ser minha primeira vez participando de um concurso aqui, optei por trazer o que chamo de ‘carro forte’ – o que faço de melhor. Meu figurino e minhas apresentações contavam histórias de luta e empoderamento", explica.

A primeira performance foi uma homenagem ao icônico "Brasileirinho" de Baby Consuelo, com um figurino deslumbrante criado por sua amiga Taty Balinari. No segundo dia, Alessandra trouxe à tona sua militância com uma performance que enalteceu o Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, e foi marcada por uma forte expressão de negritude e reggae. O figurino foi assinado por Kika Zaidan, outra drag oriunda de Bangu, sua terra natal.

Alessandra compartilha que a conquista foi uma vitória coletiva, com o apoio de amigos e aliados fundamentais para sua jornada. "Drag não se faz sozinha. Tive o apoio de tantas pessoas incríveis, como meu amigo Felipe Coutinho, Luiz Fernando e, claro, meu companheiro Maurício Oliveira, que esteve ao meu lado o tempo todo, me dando apoio incondicional". Ela também fez questão de agradecer à sua irmãzona e estilista Taty Balinari, que confeccionou o figurino da sua primeira apresentação no concurso e foi essencial para o sucesso de suas performances.

Além de sua carreira artística, Alessandra também tem se destacado como uma verdadeira liderança na comunidade LGBTQIAPN+. Ela é uma das primeiras passistas trans a representar a diversidade em grandes desfiles e eventos, sendo um exemplo de superação e luta por visibilidade e inclusão.

"Vencer o concurso New Face da II Semana do Orgulho de Juiz de Fora é uma honra imensa para mim. Este prêmio não é só meu, é de toda a comunidade LGBTQIAPN+ que luta todos os dias para ter o seu espaço no mundo. E é também uma conquista de todos que me ajudaram nessa caminhada, especialmente meu companheiro Maurício Oliveira, sem quem não teria chegado até aqui."

Para Alessandra, o reconhecimento é apenas o começo de uma nova fase de sua carreira artística. Ela já está se preparando para mais desafios e, quem sabe, futuras conquistas no cenário drag e no carnaval. "A cada passo que dou, sinto mais força para seguir e representar as vozes da nossa comunidade."