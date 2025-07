O atendimento do transporte coletivo urbano em Juiz de Fora passa por alterações a partir desta quarta-feira (2). Serão 17 linhas com mudanças nos horários.

Para saber os novos horários basta clicar no link e confira as linhas com alterações:

- Ajustes nos horários em dias úteis, sábados, domingos e feriados:

104 - Granjas Betânia / Santa Luzia

108 - Granjas Betânia / Santa Luzia

116 - Vivendas da Serra

546 - Mirante

547 - Nossa Senhora de Fátima

560 - Av. Presidente Itamar Franco - Via Shopping / Nossa Senhora de Fátima

600 - Monte Castelo - Via Jardim São João

601 - Jardim Cachoeira - Via Monte Castelo

602 - Monte Castelo

603 - Carlos Chagas

707 - Cidade do Sol

- Inclusão e ajustes nos horários em dias úteis, sábados, domingos e feriados:

542 - Lagoa

- Ajustes nos horários em dias úteis:

114 - Sagrado Coração de Jesus / Granjas Betânia

724 - Santa Lúcia / Distrito Industrial

- Ajustes nos horários em dias úteis, sábados, domingos e feriados com extensão no itinerário:

706 - Cidade do Sol

- Ajustes nos horários em dias úteis e sábados com extensão no itinerário:

734 - Cidade do Sol

- Ajustes nos horários em dias úteis e sábados:

736 - Nova Benfica