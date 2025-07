O Parque da Lajinha de Juiz Fora abriu inscrições para a Colônia de Férias 2025. São 30 vagas para crianças de 7 a 10 anos. O evento será realizado, a partir da próxima terça-feira (8) até o domingo (13), com atividades de educação ambiental, trilhas orientadas e recreação. Durante a semana, os encontros serão realizados no período da tarde, de 13h às 16h45.

Já as atividades do final de semana, sábado (12) e domingo (13), acontecerão de 9h às 12h e serão abertas ao público. A participação é gratuita.

Os interessados devem preencher o formulário, com as seguintes informações: nome e idade da criança, nome da mãe, documentação do participante e do responsável, além de telefone para contato. Os responsáveis não precisam acompanhar as crianças durante o horário das atividades.

Para encerrar a Colônia de Férias, haverá uma edição especial do “Domingo no Parque”, dia 13 de julho, de 9h às 12h. Com a temática de festa julina, serão realizadas brincadeiras, aula de yoga, aula de dança, capoeira, recreação e piquenique comunitário. Também serão oferecidas aulas de condução e equilíbrio para as crianças andarem de bicicleta.

O Parque da Lajinha está localizado na Avenida Deusdedith Salgado, no bairro Teixeiras, e funciona de 8h às 17h, permitindo a entrada de visitantes até às 16h30.

As linhas de ônibus que atendem o parque são: 139 - Sagrado Coração; 190 - Zona Sul / UFJF; 508 - Deusdedith Salgado; 514 - Cascatinha; 518 - Salvaterra; 519 - Torreões; 520 - Aeroporto; 521, 522 - Teixeiras; 523 - Monte Verde; 528 - Cascatinha; 529 - Torreões; 543 - Santa Córdula; 546 - Mirante; 590 - Zona Sul / UFJF.