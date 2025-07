Depois de passar sete dias internada, a médica Carla Helena Honório Costa, de 55 anos, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (1º), em Juiz de Fora. Ela foi vítima de uma agressão dentro da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Furtado de Menezes.

Em mensagem publicada em suas redes sociais, Carla agradeceu o apoio que tem recebido e afirmou que continuará com acompanhamento psicológico para lidar com os impactos do episódio traumático ocorrido durante o exercício de sua profissão.

A médica não retornará ao antigo local de trabalho. Ela será transferida para atuar em outra unidade de saúde.

Enquanto isso, a UBS do Furtado de Menezes deve contar com um novo médico a partir desta quinta-feira (3).