Uma professora da rede pública foi agredida na festa junina da Escola Municipal Quilombo dos Palmares, no Bairro Sagrado Coração de Jesus, em Juiz de Fora, no último sábado (28).

Em nota para redação do Acessa.com, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) disse que lamenta o ocorrido e que vítima está recebendo o suporte necessário.

De acordo com a Polícia Militar, a agressão ocorreu quando a docente tentou impedir a entrada indevida de uma mulher na área reservada para apresentações.



"Informamos que a profissional teve todo acolhimento e suporte necessários, e as medidas cabíveis ao caso já estão em andamento, sob responsabilidade das autoridades competentes. Ressaltamos, ainda, que a Secretaria de Educação repudia qualquer tipo de violência e promove, no âmbito escolar, ações para a promoção de uma cultura de paz", declarou a assessoria da PJF.