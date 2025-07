A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) efetivou, nessa terça-feira (1º), 62 profissionais aprovados em concurso público para a Rede Municipal de Educação. As contratações atendem a vagas decorrentes de vacâncias, com início das atividades previsto para 1º de agosto.

Foram nomeados 31 professores regentes A, que atuarão da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, e cinco coordenadores pedagógicos. No período da tarde, foram efetivados professores regentes B, responsáveis por disciplinas do 6º ao 9º ano, nas áreas de Arte, Ciências, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática.

Com essas nomeações, chega a 1.204 o número de servidores chamados desde a realização do concurso, após 15 anos sem seleção para a área. Novas convocações estão previstas para o segundo semestre, conforme a disponibilidade de vagas.