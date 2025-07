Um princípio de incêndio em um restaurante na Rua Marechal Deodoro, no centro de Juiz de Fora, foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar, na manhã desta quinta-feira (3). As chamas, causadas pelo acúmulo de gordura inflamada, concentraram-se nas chaminés do sistema de exaustão mecânica.

A intervenção dos bombeiros evitou que o fogo fosse para outras áreas do imóvel. As chamas ficaram restritas ao duto de exaustão e não houve registro de vítimas. Para combater o incêndio de forma eficaz, as equipes precisaram instalar linhas de mangueira sobre o telhado de uma edificação vizinha.

Após o controle total das chamas, o rescaldo foi realizado para eliminar qualquer risco. Como não houve danos estruturais significativos, a Defesa Civil não precisou ser acionada.