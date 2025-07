A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) realizou no dia 14 de maio o sorteio da Nota Fiscal Premiada do Dia das Mães, que distribuiu R$183 mil em prêmios. Dois moradores receberam R$30 mil cada: Amantino Lves (CPF 126.) e Pedro H****ira (CPF 067.*****). Outras 123 pessoas foram contempladas com prêmios de R$1 mil.

Para resgatar o valor, os ganhadores devem conferir a lista no site da PJF, realizar o cadastro na plataforma da Nota Fiscal Premiada e informar os dados bancários (sem necessidade de senha). O prazo para manifestação é de 85 dias. Após esse período, os valores não retirados serão acumulados para o próximo sorteio.

A transmissão do sorteio foi feita ao vivo pelo Facebook da PJF e contou com a presença de secretários municipais, auditores fiscais, servidores do Procon, da STDA, da CGM, da PGM e da Secom.