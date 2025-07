O Procon está realizando uma pesquisa para entender os hábitos e a percepção dos moradores sobre apostas esportivas online (BETs). O levantamento, promovido pelo Observatório das Relações de Consumo, é anônimo e pode ser respondido até 15 de agosto por meio de um formulário online.

A iniciativa foi motivada por dados preocupantes. Segundo pesquisa nacional do Instituto IPESPE, divulgada em 2024, 40% dos brasileiros jogam ou têm familiares que jogam BETs. Além disso, 45% dos entrevistados relataram prejuízos na qualidade de vida por conta de dívidas ligadas aos jogos.

O Procon/JF também tem observado esse cenário nos atendimentos do Programa de Tratamento ao Superendividamento, com aumento de casos ligados a apostas. Nas ações do Procon na Escola, a equipe identificou que muitos jovens recorrem aos jogos online como forma de obter dinheiro.

A pesquisa busca mapear o perfil dos apostadores, frequência das apostas, motivos e percepção da população sobre os riscos e impactos. Os dados vão subsidiar campanhas educativas e ações preventivas da Escola de Direito do Consumidor e Educação Financeira (EDCEF).

Interessados em participar podem acessar o formulário.