Na madrugada deste domingo (6), um guincho perdeu o freio em um declive no bairro Monte Castelo, em Juiz de Fora, e invadiu a garagem de uma residência em alta velocidade. Com o impacto, um Jeep Compass que estava no local foi arremessado para o andar inferior da casa.

O Fiat Doblô que era transportado pelo guincho tinha duas pessoas a bordo, que sofreram escoriações leves. Já o carona do guincho teve uma fratura na perna e reclamava de dores na cervical. Ele ficou preso no veículo, que estava instável e corria risco de queda. O motorista do guincho já estava fora do veículo quando o Corpo de Bombeiros chegou.

Foram aplicadas técnicas de salvamento para estabilizar o guincho e retirar a vítima com segurança. A Defesa Civil foi acionada para avaliar os danos estruturais à residência, enquanto a Polícia Civil e a Polícia Militar atuaram no local para perícia e segurança.

As quatro vítimas foram encaminhadas para atendimento por viaturas do Samu e do Corpo de Bombeiros. A área foi isolada e permanece interditada até nova avaliação da Defesa Civil.