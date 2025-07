A previsão para Juiz de Fora entre os dias 7 e 13 de julho indica uma semana de tempo estável, sem chuva e com temperaturas baixas para essa época do ano.

Entre segunda (7) e quinta-feira (10), o sol aparece entre nuvens, com névoa em alguns períodos do dia. As manhãs serão frias, com mínimas entre 11?°C e 12?°C, enquanto as máximas devem atingir até 20?°C.

Na sexta-feira (11) e ao longo do fim de semana (12 e 13), o céu fica mais encoberto, mas ainda sem previsão de precipitação. As temperaturas sobem levemente, variando entre 13?°C e 21?°C.