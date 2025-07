A publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município traz a exoneração do cargo da secretária de Saúde de Juiz de Fora, Ana Luísa Afonso Guimarães, a pedido, nesta segunda-feira (7). O subsecretário de Vigilância em Saúde, Jonathan Ferreira Tomaz, assume a chefia da pasta.

Jonathan é servidor de carreira da Prefeitura de Juiz de Fora desde 2015. Sanitarista de formação. No Executivo Municipal, foi gerente do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, gerente do Departamento de Vigilância Sanitária e Supervisor de Gestão da Informação. Há cinco anos atua como Subsecretário de Vigilância em Saúde. Nessa posição, participou da coordenação da campanha de vacinação, durante a pandemia da Covid-19.

De acordo com a Assessoria de Imprensa da PJF, a saída de Ana Luisa Afonso Guimarães se deu por motivos pessoais e familiares.