Um acidente deixou o trânsito parcialmente interditado na avenida Deusdedith Salgado, sentido Centro, em frente ao Hotel Green Hill, em Juiz de Fora, na manhã, desta segunda-feira (7). Um veículo modelo Corsa bateu contra o poste após o condutor, um homem de 57 anos, perder o controle da direção.

A ocorrência foi registrada por volta das 7h30, quando o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a colisão frontal com um poste de energia elétrica, deixando a estrutura danificada e o tráfego operando em meia pista. O impacto fez com que o poste ficasse parcialmente inclinado sobre a via, comprometendo a fluidez do tráfego.

O motorista já estava fora do veículo quando a equipe de resgate chegou. Após receber os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado para o hospital.

A Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) foi acionada para fazer a remoção e a substituição da estrutura danificada. A Polícia Militar ficou responsável pelo isolamento da área e pelo controle do tráfego até que a via seja completamente liberada.