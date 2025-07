Na luta contra o mosquito Aedes aegypti, os Agentes de Combate às Endemias (ACE) de Juiz de Fora realizam as rotas de visitas e vistorias a residências e lotes em diversos bairros do município, entre esta segunda-feira (7) e sexta-feira (10). As atividades acontecem semanalmente, conforme cronograma definido pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SsVS) da cidade.

É necessário o apoio dos moradores na abertura de suas residências para que os profissionais possam realizar o trabalho de tratamento focal. Todos os servidores estarão identificados e uniformizados.

Sistema JF Contra o Aedes

A população também pode ajudar com denúncias anônimas sobre focos do Aedes aegypti em Juiz de Fora e região. O sistema JF Contra o Aedes: Orientação e Prevenção recebe denúncias de locais de criadouros do mosquito e tem como finalidade mapear as informações das doenças causadas pelo mosquito: dengue, zika, febre amarela e chikungunya. A plataforma roda em smartphones, tablets, notebooks e computadores e pode ser acessada em qualquer navegador.

Denúncias WhatsApp e e-mail

A comunidade também pode auxiliar no combate por meio de denúncias de possíveis focos através do WhatsApp, pelo número (32) 98432-4608, ou pelo e-mail dengue@pjf.mg.gov.br. Denúncias podem ser feitas, ainda, em qualquer um dos 11 postos do Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga) espalhados pelo município.

Confira a rota dos agentes nesta semana (7 a 11/7):

Região Leste

Santa Paula

Região Nordeste

Vila Montanhesa

Recanto dos Lagos

Região Norte

Jardim dos Alfineiros

São Dimas

Barreira do Triunfo

Jóquei Clube

Cidade Alta (Região Oeste)

Borboleta

Região Central

Mariano Procópio

Região Sudeste

Jardim Esperança

Região Sul

Estrela Sul

Jardim América